Covid: altri 5 morti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Dopo i sette di ieri, altri cinque morti per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore (772 dall'inizio della pandemia), secondo i dati della Regione aggiornati al 30 gennaio. Scendono invece i ricoveri, da 402 a 401, con due pazienti in più, però, in terapia intensiva, ora 55.

I nuovi casi accertati nell'ultimo giorno sono 228.

I guariti sono 189 (29.474 in tutto) ed il numero degli attualmente positivi sale a 5.511.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.936 tamponi molecolari (591.529 quelli eseguiti dall'inizio della pandemia) e 3.139 test antigenici (31.629). Scende, quindi, al 3,2 per cento il tasso di positività totale. (ANSA).