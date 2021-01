Polstrada sequestra 521 grammi marijuana nascosti in auto

(ANSA) - TERNI, 29 GEN - Ancora un sequestro di droga a Terni, dove la polizia stradale ha individuato e arrestato un uomo trovato in possesso di 521 grammi di marijuana nascosti all'interno della propria auto. E' stato fermato nell'ambito dei controlli straordinari organizzati lungo il raccordo Terni-Orte, grazie ai fiuto di Faro e Nelly, i cani della squadra cinofili della questura di Roma.

Gli animali hanno consentito agli agenti della Polstrada di individuare in pochi secondi il nascondiglio dello stupefacente, trasportato sotto il pannello posteriore dell'auto.

A seguito della perquisizione domiciliare, svolta in un appartamento di Terni, sono state anche rinvenute una pianta e delle inflorescenze di marijuana. (ANSA).