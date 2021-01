Polizia recupera un chilo e 300 grammi cocaina in un bosco

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 29 GEN - Oltre un chilo e 300 grammi di cocaina, in due grandi involucri, sono stati sequestrati in una zona boschiva di Trevi dal personale del commissariato di polizia di Spoleto.

Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di movimenti sospetti nella zona. Sono stati così recuperati i due involucri in cellophane, nei pressi di due alberi e coperti da uno strato superficiale di terreno. Sono in corso accertamenti per individuare chi abbia nascosto la droga. (ANSA).