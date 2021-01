Festa S. Costanzo Perugia a insegna della solidarietà

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - E' stata una celebrazione diversa dal solito quella per San Costanzo patrono di Perugia. Le iniziative del Comune sono state all'insegna della solidarietà e, nel rispetto delle norme anti Covid, ha visto la donazione dei tradizionali torcoli ai più bisognosi mentre non c'è stata la consueta degustazione gratuita in corso Vannucci.

I dolci sono stati consegnati per primi alla Caritas diocesana dal sindaco Andrea Romizi e dall'assessore al Welfare Edi Cicchi. "Ringraziamo il Comune per questi torcoli che ci ricordano una festa importante per noi, quella del Santo Patrono - ha detto don Marco Briziarelli, direttore della Caritas - ma ci ricordano anche l'amicizia, la vicinanza e il camminare insieme per la lotta alla povertà".

Torcoli anche per l'ospedale di Perugia dove il sindaco Romizi, il vice sindaco Gianluca Tuteri, gli assessori Clara Pastorelli e Cicchi, accompagnati dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Marcello Giannico, dal direttore sanitario Simona Bianchi e da altri rappresentanti della direzione sanitaria e infermieristica, hanno visitato anche il punto vaccinazioni e incontrato il team che da giorni è impegnato nelle operazioni, che ad oggi hanno visto circa 4.600 operatori sanitari vaccinati con la prima dose e poco più di 1.300 anche con la seconda.

"In occasione della festa di San Costanzo abbiamo avuto l'opportunità di ringraziare chi, al punto vaccinale, ha iniziato questa importante opera che tanto attendevamo, - ha detto Romizi - che ha preso il via con gli operatori sanitari e che da febbraio interesserà tutto il resto della popolazione.

Questo ci infonde speranza e fiducia, due sentimenti di cui abbiamo infinitamente bisogno, perché viviamo ancora tante difficoltà e numerose sono le preoccupazioni che attanagliano ciascuno di noi. E il vaccino è lo strumento imprescindibile grazie al quale torneremo gradualmente alla normalità per cui tanto stiamo lottando. Ma, nel frattempo, non possiamo permetterci di abbassare la guardia, proprio in questi giorni, infatti, si registra un incremento dei contagi oggetto di attenta valutazione insieme alla sanità regionale e agli altri sindaci del territorio". (ANSA).



"La donazione di questa mattina - ha sottolineato il direttore Giannico - è l'ennesima dimostrazione della vicinanza della comunità perugina all'ospedale, punto di riferimento del territorio. Siamo grati per il pensiero dell'amministrazione che sarà sicuramente apprezzato dagli operatori sanitari e dai pazienti". La solidarietà - si legge in una nota del Comune - è, quindi proseguita con la consegna, da parte del Lions club Perugia Maestà delle Volte di 25 libri per bambini al Centro antiviolenza Catia Doriana Bellini e del Lions Club Augusta Perusia dei pasti caldi per gli ospiti senza fissa dimora del Cva di Rimbocchi, nonché di 50 torcoli, donati da Coldiretti alla Caritas, alla Croce rossa italiana, alla Comunità di Sant'Egidio e al Centro per la vita Daniele Chianelli, alla presenza - presso il Mercato contadino di Madonna Alta - dell'assessore regionale Roberto Morroni, dell'assessore comunale Cicchi e del consigliere Michele Cesaro. "Il Covid, al di là delle preoccupazioni, ha portato anche un'attenzione solidale da parte di tanti soggetti del territorio - ha spiegato ancora l'assessore Cicchi - che ha creato una rete importante di sostegno ai progetti delle istituzioni. Come detto in precedenza, il sociale è aperto a tutti e ha bisogno dell'impegno di tutti e della capacità di ciascuno, istituzioni, associazioni, cittadini, di lavorare in condivisione".