Card. Bassetti, non si affermi mentalità individualista

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - "Occorre salvaguardare i nostri anziani, i nostri malati, i nostri disabili. Ma occorre difendere anche le nostre famiglie, le nostre aziende e le nostre comunità dalla crisi economica causata dalla pandemia": lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia parlando della pandemia nell'omelia per la celebrazione del patrono San Costanzo. "Non possiamo permettere che si affermi una mentalità individualista nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle più fragili. E al tempo stesso non possiamo abbandonare tutti coloro che stanno soffrendo a causa della crisi economica" ha aggiunto.

