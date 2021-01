Aveva un chilo e mezzo eroina e cocaina, arrestato

(ANSA) - TERNI, 29 GEN - Circa un chilo e mezzo tra eroina e cocaina, sono stati sequestrati ad un nigeriano di 27 anni, arrestato dalla polizia ferroviaria di Terni dopo essere stato fermato bordo di un treno regionale proveniente da Roma e diretto a Perugia.

L'uomo - spiega la Polfer - è stato notato, alla vista dei poliziotti in servizio all'interno del convoglio, tentare di nascondere un involucro all'interno del bagaglio a mano.

Insospettiti, gli agenti hanno approfondito il controllo e, all'interno della valigia del ventisettenne hanno scoperto dapprima un pacchetto contenente circa 7 mila euro in contanti, poi numerosi ovuli di cellophane di stupefacente. La droga era riposta in una scatola metallica destinata originariamente a contenere una bottiglia di liquore.

Il giovane straniero, risultato senza fissa dimora, è stato accompagnato presso gli uffici della Polfer ternana, dove gli sono stati sequestrati, inoltre, due telefoni cellulari e altro materiale ora al vaglio degli inquirenti. (ANSA).