Atri dieci ricoverati Covid in più in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Altri dieci ricoverati Covid in più, ora 402, negli ospedali dell'Umbria, 53 dei quali, uno in meno, in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 335 nuovi positivi, 35.529, 154 guariti, 29.285, e sette morti, 767. Gli attualmente positivi sono ora 5.477, 174 in più di ieri.

Processati 3.938 tamponi e 2.980 test antigenici, con un tasso di positività totale che scende sotto al 5 per cento, 4,82 per la precisione. (ANSA).