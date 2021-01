Tesei nel Giorno della memoria, rendere attuale l'insegnamento

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - "Non una celebrazione semplicemente rituale, ma ricordo e attualizzazione degli insegnamenti della storia. Il Giorno della Memoria è questo. È scoprire, riscoprire, trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, e rendere attuale il significato di quanto accaduto". È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

La presidente ricorda come proprio "il 27 gennaio del 1945 si aprirono le porte di Auschwitz e fu mostrato al mondo cosa avveniva in uno dei più noti campi di concentramento nazisti.

"È necessario - dice - non far calare il sipario sul passato, condannare con convinzione la Shoah, onorare la memoria delle vittime, ricordare i rastrellamenti nelle città. Non possiamo dimenticare e dobbiamo continuare a fare quanto possibile, ciascuno nel ruolo che ricopre, affinché quell'orrore - conclude Tesei - non si ripeta in nessuna forma".

La presidente Tesei interviene oggi anche all'iniziativa, organizzata on-line dalla diocesi Assisi-Nocera Umbra e dal Comune di Assisi, sul tema "Assisi e l'Umbria ricordano la Shoah". (ANSA).