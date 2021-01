In Umbria 450 guariti da Covid in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Registra 450 guariti al Covid nell'ultimo giorno, 28.940 totali, l'aggiornamento odierno dei dati della pandemia sul sito della Regione. Questo a fronte di 415 nuovi casi, 34.825, e cinque morti, 756, con 5.129 attualmente positivi, 40 in meno di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.530 tamponi molecolari e 3.494 test antigenici, con un tasso di positività del 5.17 per cento.

Invariati nell'ultimo giorno i ricoverati in ospedale, 384, 50 dei quali in terapia intensiva. (ANSA).