Assessore Norcia, in Giorno memoria è dovere ricordare

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 GEN - "E' un dovere ricordare quello che è accaduto e dove può arrivare l'efferatezza dell'uomo per far sì che non possa ripetersi mai più": così l'assessore alle Politiche sociali e cultuali del Comune di Norcia, Giuseppina Perla, in occasione del Giorno della Memoria.

"Ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti, può essere un modo per tenere viva la memoria, così come attingere alla ormai vasta filmografia storica sul tema che può attrarre in particolar modo i giovani", ha aggiunto. "E' ancora forte il ricordo e l'emozione di due anni fa - ha ricordato Perla - quando per la prima volta, insieme alle città di Subiaco e Cassino, portammo la fiaccola benedettina nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Un gesto forte, quello di portare la luce di Benedetto che mette al centro della vita l'essere umano e la sua dignità".

"I nostri giovani sappiano alimentare questa luce per non dimenticare e fare in modo quindi che non si verifichino mai simili atrocità", ha concluso Perla. (ANSA).