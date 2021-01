ANSA-IL-PUNTO/ COVID:in Umbria 450 guariti e 415 nuovi casi

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - Registra 450 guariti dal Covid nell'ultimo giorno, 28.940 totali, in Umbria, l'aggiornamento dei dati della pandemia sul sito della Regione. Questo a fronte di 415 nuovi casi, e cinque morti, 756 in tutto, con 5.129 attualmente positivi, 40 in meno di ieri. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.530 tamponi molecolari e 3.494 test antigenici. Invariati i ricoveri in ospedale: 384, dei quali 50 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, l'Umbria ha somministrato 18.044 dosi sulle 24.875 arrivate, pari al 72,5 per cento, secondo i dati aggiornati a oggi pomeriggio del ministero della Salute.

La Giunta regionale ha adottato intanto il "Piano Scuole Fase 3" approvato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 21 gennaio. "Questo - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - ha l'obiettivo di dare chiare indicazioni per contenere la diffusione dei contagi in ambiente scolastico e garantire la continuità dell'attività scolastica in presenza, attraverso la diagnosi precoce dei casi sensibilizzando sia la scuola che le famiglie, il tracciamento tempestivo dei contatti del caso indice, al fine di sottoporli a test antigenico rapido nel più breve tempo possibile, l'esecuzione del test antigenico rapido esteso ad altre classi o all'intera scuola a seguito di evidenza di cluster che coinvolgano altre classi dell'istituto scolastico". La strategia prevista nel Piano scuole presenta approcci diversificati, sulla base del profilo di rischio, tra scuole dell'infanzia e scuole di ordine superiore, in relazione alle misure di contenimento che è possibile adottare nei due diversi contesti, quindi distanziamento, mascherine, riduzione delle presenze. Viene inoltre diversificato il percorso rispetto al ruolo del caso indice, se alunno, docente o collaboratore scolastico. (ANSA).