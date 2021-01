Quasi 10 mila test Covid in farmacie Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - Continua a far registrare numeri rilevanti la campagna di testing per il Covid nelle farmacie riservata alla popolazione studentesca, al personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado dell'Umbria ma anche ai privati cittadini.

Ad una settimana dalla partenza, in base all'accordo stipulato da Regione e associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate, sono stati eseguiti infatti sinora 9.336 esami: 7.260 sono quelli cui si sono sottoposti alunni e corpo docente.

Oltre 2.000, per la precisione 2.050 sono invece i test eseguiti dai privati cittadini (in aggiunta anche 26 test sierologici).

Ne sono emersi - è detto in un comunicato di Federfarma - 113 con esito positivo, 57 riguardano la popolazione studentesca e 55 i privati cittadini.

L'elenco delle farmacie aderenti all'iniziativa è consultabile sul sito www.umbria.federfarma.it e sulla pagina Facebook ufficiale di Federfarma Umbria.

"Dopo i primi giorni di rodaggio siamo ormai entrati a pieno regime e la rete delle farmacie regionali sta rispondendo molto bene" commentano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Perugia Silvia Pagliacci e Terni Maurizio Bettelli. "Le farmacie - aggiungono - sono dei presidi sanitari territoriali preziosi e come abbiamo più volte ribadito, sempre a disposizione per tanti tipi di attività che chiamano in causa la salvaguardia della salute dei cittadini". (ANSA).