Iniziativa di solidarietà dipendenti della Provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 GEN - Mascherine personalizzate a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica legata all'emergenza coronavirus: è l'iniziativa di un dipendente della Provincia di Perugia che ha proposto a tutti i lavoratori dell'ente di indossare mascherine con stampato il logo e la scritta Provincia di Perugia. Ogni mascherina acquistata permetterà di raccogliere fondi da destinare alla Caritas diocesana, impegnata a progettare un cammino a fianco delle famiglie in difficoltà abitative.

L'iniziativa ha subito riscosso molta partecipazione tra i lavoratori e il presidente Luciano Bacchetta, per conto dei dipendenti ha consegnato la somma raccolta al direttore della Caritas di Perugia, don Marco Briziarelli.

"Questa iniziativa, spontanea, dei dipendenti della Provincia - ha affermato Bacchetta - rappresenta una bella pagina di vita quotidiana. L'acquisto di queste mascherine è un gesto di solidarietà per sostenere chi, come la Caritas, è in prima linea per aiutare le persone in difficoltà e, allo stesso tempo, testimonia il forte senso di appartenenza all'Ente per il quale ogni giorno lavorano con professionalità e dedizione. Sia io che il Consiglio provinciale, ne sono certo, le indosseremo con orgoglio per ribadire anche in maniera simbolica il ruolo delle Province e di chi ogni giorno si impegna nei vari settori di competenza per far funzionare al meglio la macchina amministrativa per il bene dei cittadini e della comunità provinciale".

"Una donazione - ha detto don Marco Briziarelli - che ci permette di avere altri fondi da destinare alla campagna 'Adotta un affitto", nata a fronte delle difficoltà abitative di tante famiglie, impossibilitate a pagare bollette e affitti. Un gesto significativo per poter fare più interventi e costruire sempre più progetti intorno alle famiglie". Anche Lanfranco Ghiani, ideatore dell'iniziativa, ha espresso la propria soddisfazione per la buona riuscita del progetto". (ANSA).