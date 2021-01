Sarà restaurata opera Pinturicchio in cattedrale Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 25 GEN - Al via i lavori di restauro della "Madonna col bambino", opera del del Pinturicchio che si trova nella cappella di San Leonardo, all'interno della cattedrale di Spoleto. A darne notizia è stato il vescovo, mons.

Renato Boccardo, nel corso della videoconferenza stampa con cui quest'anno si è ricordato San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e comunicatori.

"Il Pinturicchio in questione purtroppo è stato attaccato da muffe e da altri agenti riconducibili all'umidità presente nella cappella", è stato spiegato. I lavori saranno finanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali, attraverso la Soprintendenza dell'Umbria. Che finanzierà anche il rifacimento del pavimento nella navata centrale della stessa cattedrale.

"Qui - è stato detto nel corso dell'incontro - si procederà a stralci, iniziando dalla porzione sotto l'altare".

Infine il vescovo ha ricordato che sarà recuperato anche l'ex seminario, in questo caso usando il residuo dei fondi del terremoto del 1997. I locali saranno poi messi a disposizione degli uffici diocesani e ospiteranno l'archivio e la biblioteca della stessa diocesi, oltre che una sala congressi da 150 posti che sarà messa anche a disposizione della città di Spoleto.

