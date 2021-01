Covid: in Umbria meno nuovi casi ma minor numero tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Ormai consueto andamento del lunedì per i contagi Covid in Umbria. Scendono infatti i nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno, 66, 34.135 totali, a fronte di meno tamponi analizzati, 473, 571.155, con il tasso di positività in risalita al 13,9 per cento (ieri era il 7,2) come succede sempre dopo un giorno festivo.

I guariti sono stati 140, 28.357, e i morti sei, 746. Gli attualmente positivi sono ora 5.032, 80 meno di ieri.

Registrati nove ricoverati in più, 347, mentre rimane invariato, 47 il numero dei pazienti nelle terapie intensive.

(ANSA).