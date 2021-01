Paglia raggiunge cinque metri nell'orvietano

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 24 GEN - A causa delle forti piogge il fiume Paglia ha raggiunto oggi l'altezza di cinque metri, livello di allerta arancione, nell'orvietano. È stato quindi chiuso in via precauzionale il passaggio pedonale di accesso alla zona dei laghetti di Orvieto scalo-Ciconia.

Il fiume - spiega il Comune - sta comunque rientrando progressivamente sotto una maggiore soglia di sicurezza.

A Sugano, sempre nell'orvietano, il maltempo ha causato anche una frana lungo la strada comunale dell'Ulivella, che è stata chiusa al traffico in attesa di poter intervenire per rimuovere fango e detriti. Sempre a Sugano chiusa anche la strada del Tione, nella zona in prossimità della fonte, dove si è verificata la caduta di una pianta che ostruisce la carreggiata.

L'evolversi della situazione metereologica è costantemente monitorata dalla Protezione civile Orvieto. (ANSA).