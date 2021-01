Card. Bassetti, troppo silenzio su ragazzi e ragazze

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - "C'è troppo silenzio su questi ragazzi e ragazze che si stanno caricando, inconsapevolmente, il peso sociale più gravoso di questa pandemia. Questi giovani stanno rinunciando alla loro giovinezza, alla loro spensieratezza, al loro dinamismo": lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nel corso dell'omelia della messa per San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si è tenuta nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia. Città della quale è arcivescovo. "Cari ragazzi vi esorto a dare un senso alle vostre rinunce" ha aggiunto.

Il cardinale Bassetti ha rivolto "un pensiero paterno a tutti i ragazzi". "In particolar modo agli adolescenti - ha aggiunto - che vivono un'età di transizione, di crescita personale delicata e fondamentale per la loro vita, ma che sono costretti a viverla chiusi in casa, senza poter stabilire le normali relazioni sociali".

Riguardo alle rinunce che i giovani sono costretti a fare, ha detto che "anche se obbligatorie, e quindi impopolari, sono un gesto d'amore verso i più deboli, i più fragili, i più anziani".

"Sono rinunce che fate - ha sottolineato - per amore dei vostri nonni, dei vostri vecchi, dei vostri disabili". (ANSA).