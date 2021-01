ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Umbria inoculate 68,6% dosi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - L'Umbria ha somministrato finora 15.470 dosi di vaccino contro il Covid delle 22.535 finora consegnate. Il 68,6 del totale secondo i dati aggiornati al pomeriggio di sabato dal Ministero della Salute. Questo mentre è in corso l'inoculazione della seconda dose al personale sanitario.

Dal bollettino quotidiano della pandemia emerge intanto che aumenta il numero giornaliero dei nuovi casi Covid accertati in Umbria, 332 nelle ultime 24 ore dopo i 305 di ieri, ma si abbassa all'8,86 per cento rispetto al 9,44 del giorno precedente il tasso di positività dei tamponi, 3.746 quelli analizzati. I guariti sono stati 177 e sei i morti, 732 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi aumentano di 149 e ora sono 5.029. I ricoverati in ospedale sono 338, 11 in più di ieri, 46 dei quali, due in più in terapia intensiva.

