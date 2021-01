Casi di Covid, chiusi asilo nido e scuola primaria

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - E' stata sospesa l'attività in presenza all'asilo nido comunale "Prato Smeraldo" di Foligno per consentire le necessarie operazioni di sanificazione dei locali per l'accertata positività al Covid di un bambino presente sino al 15 gennaio. I contatti nel gruppo classe asilo nido di Prato Smeraldo (alunni, personale scolastico e di altri eventuali) dovranno osservare un periodo di quarantena fino al 29 gennaio.

Sarà sospesa, da oggi e per una settimana, anche l'attività didattica nella scuola primaria di Pontenuovo a Deruta, a seguito del verificarsi di più casi Covid al suo interno: il sindaco Michele Toniaccini ha firmato la relativa ordinanza.

Risultano, infatti, in isolamento tre classi su cinque.

Nell'ordinanza si stabilisce la sanificazione del plesso in questione e la tempestiva comunicazione del provvedimento alle famiglie, da parte della dirigente, con l'esplicito richiamo all'osservanza delle misure preventive anti contagio da parte dei nuclei familiari coinvolti. (ANSA).