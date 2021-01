Sempre più pazienti non Covid in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 21 GEN - Numero crescente di pazienti non Covid all'ospedale di Terni, dove è in corso, da parte della direzione aziendale, una riorganizzazione dei posti letto.

In particolare verrà ripristinata un'ulteriore area di degenza dedicata ai pazienti non contagiati dal virus. Il tutto - spiega una nota dell'Azienda ospedaliera - dopo che già nelle ultime settimane un'area di degenza medica al secondo piano è stata ripristinata con lo stesso obiettivo. Inoltre è già previsto che nei primi giorni di febbraio venga aperta un'ulteriore area, sempre dedicata ai pazienti non Covid.

Nella tarda serata di mercoledì, intanto, un paziente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, nei posti letto della 'Recovery room' del primo piano, è risultato positivo.

Sono subito scattate tutte le procedure previste, con il paziente trasferito nel reparto Terapia intensiva Covid. Si è quindi proceduto alla sanificazione non solo dell'area della 'Recovery room' ma anche di tutte le sale operatorie della piastra operatoria al primo piano. Le operazioni hanno permesso questa mattina la ripresa delle attività ospedaliere in tutta sicurezza, garantendo ai pazienti il rispetto delle attività programmate. (ANSA).