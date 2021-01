Da lunedì lavori per altri posti intensiva a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 21 GEN - Prendono il via, lunedì prossimo, all'ospedale di Foligno i lavori di realizzazione di una piastra modulare che ospiterà 12 nuovi posti letto di terapia intensiva nell'ambito del piano nazionale di potenziamento delle aree di assistenza ospedaliera ai pazienti Covid per un'eventuale nuova ondata pandemica. La struttura sarà in prossimità del pronto soccorso e della medicina d'urgenza.

L'accordo prevede per l'ospedale di Foligno l'installazione di una struttura portante in carpenteria metallica, di un'area filtro con pressione negativa per garantire la massima sicurezza al personale sanitario impiegato e l'allestimento di dodici posti letto con attrezzature medicali e strumentazione di ultima generazione.

Grande soddisfazione, per la realizzazione dell'opera è stata espressa congiuntamente dal sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e dal direttore generale dell'Usl Umbria 2 Massimo De Fino.

"Oltre a rappresentare oggi un'importante risorsa per fronteggiare l'evento pandemico - hanno sottolineato - la struttura sarà di grande utilità per il futuro in quanto consentirà di realizzare l'ampliamento del pronto soccorso, come previsto dal piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale". (ANSA).