Confronto Confagricoltura con assessore Morroni

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Attraverso un confronto con Confagricoltura Umbria, l'assessore regionale Roberto Morroni ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto di sostengo e rilancio dell'agricoltura caratterizzato da quattro assi strategici: qualità, digitalizzazione, aggregazione e semplificazione. L'incontro, incentrato quindi sui quattro "cantieri" avviati nel 2020 su cui l'assessorato alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria sta lavorando, ha coinvolto oltre cento selezionati imprenditori agricoli appartenenti a Confagricoltura.

Il presidente Fabio Rossi e il direttore Cristiano Casagrande, insieme all'assessore, si sono collegati online con gli imprenditori associati per un confronto anche sui temi che coinvolgono il settore e soprattutto su come affrontare anche le difficoltà attuali dovute all'emergenza sanitaria.

"Come comparto stiamo reggendo - ha sottolineato Rossi - e riusciamo a lavorare grazie allo sforzo degli imprenditori ma anche per la vicinanza della Regione con cui sono stati condivisi i quattro temi".

Anche Morroni ha messo l'accento sul confronto, costante e sempre puntuale con Confagricoltura e le altre anime del settore, "che ha permesso di sviluppare un'attività importante a favore e sostengo dei temi che caratterizzano l'agricoltura della regione". L'assessore ha poi fatto un bilancio dei quattro tavoli con i quali la Regione è impegnata, sottolineando "l'impegno della struttura regionale per rimuovere ostacoli e valorizzare le risorse dell'agricoltura umbra". "Bisogna essere pronti ad agire per metterci in sintonia con un mondo che dopo la crisi aumenterà i ritmi di sviluppo e crescita" ha detto.

Confagricoltura, attraverso il presidente Rossi, ha quindi applaudito all'importante lavoro dei "cantieri" attivati e convocati in questi mesi. "E' stato fatto un ottimo lavoro - ha sottolineato - in coordinamento con l'assessore e sul progetto quindi la nostra valutazione è positiva". (ANSA).