Morroni, essere pronti per opportunità post-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - "Il mondo dopo la pandemia tornerà a vivere e dovremo essere pronti a cogliere le opportunità che la nuova stagione ci offrirà": a dirlo all'ANSA è l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni, vicepresidente Giunta.

"Intanto per fronteggiare la crisi Covid - ha affermato Morroni - la Regione ha messo a punto delle misure di sostegno come i ristori per gli agriturismo, oltre che ad aver agito verso altri ambiti come ad esempio quello del vino".

L'assessore ha ricordato, inoltre, che "la Regione ha voluto dare anche un segnale chiaro sul fronte della promozione proprio nell'ottica di farci trovare pronti quando scatterà la ripresa".

"Dobbiamo prepararci e migliorarci ed è questo il terreno di lavoro che abbiamo anche presentato agli stakeholders" ha spiegato Morroni. (ANSA).