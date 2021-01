Morroni, digitalizzazione e semplificazione parole chiave

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - "Qualità, aggregazione, digitalizzazione e semplificazione sono le parole chiave che stanno a indicare i cantieri avviati per lo sviluppo del settore agricolo per i prossimi anni": è quanto ha spiegato all'ANSA l'assessore regionale all'agricoltura umbra, Roberto Morroni. A suo avviso la "qualità delle nostre produzioni dovrà essere un mantra", mentre sul fronte dell'aggregazione il "piccolo non è più bello, ma soprattutto non dovrà essere più solo".

Parlando di digitalizzazione, Morroni ha esortato a "cogliere tutte le opportunità che arrivano dallo sviluppo tecnologico".

Per quanto riguarda la semplificazione burocratica, l'assessore ha ricordato che sarà "compito della Regione rendere più snelle le procedure". (ANSA).