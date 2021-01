ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, inoculate dosi vaccino Moderna

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Anche l'Umbria ha dato il via alla somministrazione del vaccino per il Covid di Moderna. Come a Foligno, dove il team dell'ospedale ha inoculato 40 dosi al personale sanitario dell'Usl Umbria 2, presidio ospedaliero di Foligno e area nord dell'azienda sanitaria. Tra i primi a ricevere il vaccino il dottor Pietro Albanesi, medico di medicina generale del distretto di Foligno dell'Usl Umbria 2.

Più in generale, in Umbria sono state finora inoculate 13.808 delle 19.025 dosi consegnate. Il 72,6 per cento del totale.

Dal bollettino giornaliero della pandemia emerge intanto che sono stati 300 i guariti dal Covid in Umbria nell'ultimo giorno, 27.580, a fronte di 277 nuovi positivi, 32.899, secondo quanto riporta il sito della Regione. Registrati altri otto morti, 714, con gli attualmente positivi in lieve discesa, ora 4.605, 31 meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.576, 556.954, con un tasso di positività del 7,74 per cento contro il 5,5 di ieri. In calo i ricoverati, oggi 329, dieci in meno di ieri, 46 dei quali, uno in meno, in terapia intensiva. (ANSA).