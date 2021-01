Cascia ancora centro più freddo, meno 13 gradi

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 19 GEN - Un'altra notte sotto zero per l'Umbria e Cascia con i suoi -13,1 gradi su conferma la città più fredda della regione.

Ancora una volta tutte le centraline di rilevamento delle temperature del Centro funzionale della Protezione civile hanno comunque registrato valori inferiori allo zero. Se la città di Santa Rita è la più gelida, temperature basse si registrano in tutta la Valnerina: a Norcia il termometro è sceso a -7,7, a Monteleone di Spoleto a -9,3 gradi.

In pianura i valori oscillano tra i -2 e i -5,5 come nel caso di Spoleto, Foligno, Città di Castello, Orvieto, Gubbio, Bastia Umbra, Amelia.

È andata meglio alle due città capoluogo, Perugia e Terni, qui le temperature sono andate soltanto leggermente sotto lo zero.

