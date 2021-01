ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, aumentano casi ma più tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Più casi di Covid emersi in un giorno in Umbria, rispetto a ieri, ma da più tamponi analizzati, con il tasso di positività dei test che si abbassa dal 20 al 5,5 per cento. E' il quadro che emerge dal sito della Regione dedicato alla pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati infatti analizzati 4.089 tamponi, 553.378, dai quali sono scaturiti 225 nuovi positivi, 32.622, e 164 guariti, 27.280, mentre le nuove vittime sono state cinque, 706. Gli attualmente positivi sono ora 4.636, 56 in più di ieri.

Un dato che fa ben sperare è legato alle persone in isolamento, 5.974, il 2,1 per cento in meno rispetto a lunedì.

Riguardo agli ospedali si registrano 339 ricoverati, sei in più, 47 dei quali, due in meno, in terapia intensiva. (ANSA).