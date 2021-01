Foligno, Zuccarini riceve il consiglio Avis

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 GEN - "Oggi, insieme all'assessore al sociale, Agostino Cetorelli, ho ricevuto una delegazione del Consiglio direttivo dell'Avis di Foligno. Li ho ringraziati sentitamente, ed attraverso loro, tutti i collaboratori, il personale, gli operatori sanitari e le centinaia di donatori che ancora rendono quella di Foligno, una tra le principali realtà in Italia". Lo rende noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Donare sangue - osserva Zuccarini - è donare vita: donare se stessi agli altri. Ma ora c'è particolarmente bisogno, e faccio mio l'appello dell'Avis invitando tutti coloro che possono farlo, a donare, ricordando che è sempre consentito senza limitazioni per gli spostamenti. Sono particolarmente contento che le lettere inviate congiuntamente da me e dal presidente ai neodiciottenni, stiano dando i buoni risultati sperati. Nel nostro piccolo, cogliendone l'appello, stiamo predisponendo una donazione collettiva volendo dare per primi il buon esempio".

