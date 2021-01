(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA, 18 GEN - Due nuovi ingressi nella giunta comunale di Gubbio, quello di Rita Cecchetti, che ottiene le deleghe alle Risorse umane e al Patrimonio, e quello di Marco Morelli, nuovo assessore al Bilancio.

A presentarli, in conferenza stampa, è stato il sindaco Stirati, che ha annunciato anche che l'assessore Giovanna Uccellani otterrà la delega alla Cultura e l'assessore Gabriele Damiani quella al Turismo, al posto dell'ormai ex assessore Oderisi Nello Fiorucci.

"Nello Fiorucci - ha chiarito il sindaco, secondo quanto riferisce una nota dell'ente - non ha demeriti, abbiamo affrontato, con questo rimpasto, una questione politica, e rispetto a questo mi assumo in toto la responsabilità del riassetto. L'assessore Fiorucci è comprensibilmente amareggiato e dispiaciuto in relazione a un lavoro che avrebbe continuato a fare volentieri, ma in modo molto elegante ha rimesso il mandato nelle mie mani, non certo dimettendosi ma lasciandomi spazio d'azione".

Il nuovo assetto, come ha spiegato il sindaco, è figlio di una "questione di rappresentanza politica sorta con la diversa composizione consiliare che si è determinata nella maggioranza.

Questo non avviene in modo indolore", ma "abbiamo ritrovato il senso del nostro lavoro su alcuni punti fermi". (ANSA).