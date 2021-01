ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, via a secondo 'giro' vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - Nel giorno in cui l'Umbria supera i 700 decessi per il Covid dall'inizio della pandemia, ora 701, ha preso il via la somministrazione della seconda e ultima dose del vaccino Pfizer per l'immunizzazione dal virus. Oltre una ottantina coloro che l'hanno ricevuta. Tutti coloro quelli che erano stati protagonisti del Vaccine day il 27 dicembre. Tra loro la dottoressa Michela Cardamone e l'infermiera Marina Pettirossi, le prime due vaccinate in Umbria, che fanno parte del team vaccinale della Usl Umbria 1.

"Vaccinarsi è un segno di civiltà, in quanto con la vaccinazione non si riduce solo il rischio di infezione per se stessi, ma per tutta la comunità" ha detto il vicecommissario per l'emergenza Covid della Regione, Massimo D'Angelo. Dal 25 gennaio riceveranno la seconda dose tutti quelli che avevano ricevuto la prima dal 31 dicembre.

Il bollettino quotidiano della pandemia fa registrare, oltre a otto più di ieri, altri 94 nuovi positivi e 112 guariti, con gli attualmente positivi 26 in meno rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 467, con un tasso di positività del 20 per cento in forte rialzo come succede ogni lunedì quando scende il numero dei test analizzati. Leggera crescita per i ricoverati, ora 333, quattro in più di ieri, mentre restano 49 quelli in terapia intensiva. (ANSA).