Caritas Perugia, siamo nel pieno dell'emergenza abitativa

(ANSA) - PERUGIA, 16 GEN - "Siamo nel pieno dell'emergenza abitativa, un fenomeno sociale che accompagnerà le nostre famiglie per un lungo tempo". Lo sottolinea don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, ricordando la "grande campagna di raccolta fondi, denominata 'Adotta un affitto' avviata lo scorso novembre e che resterà aperta per tutto l'anno". Si tratta, prosegue il sacerdote, "di un'emergenza che riscontriamo nel pagare affitti e utenze. E' una situazione difficile che sta caratterizzando anche tante famiglie italiane". Nella sola provincia di Perugia, a fine 2020, gli sfratti esecutivi sfioravano i mille.

"Partiremo a breve - annuncia il direttore della Caritas, spiegando che al Centro di ascolto diocesano accedono ogni giorno, in media, 25 persone - anche con un progetto di sostegno alimentare alle famiglie, condiviso con il Comune di Perugia e la Croce Rossa". "In questo tempo di pandemia, dove potrebbero esserci situazioni in cui le persone sono più propense a chiudersi in sé stesse, ad essere più individualiste, il nostro riscontro è diverso - osserva don Marco Briziarelli - perché stiamo vedendo tanta generosità, tanto desiderio di collaborare e tante persone che arrivano in Caritas a chiedere la possibilità di avere un posto in questa catena di amore e di speranza che si è creata". (ANSA).