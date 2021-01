Terni Città europea dello sport

(ANSA) - TERNI, 15 GEN - Consegnata al sindaco, Leonardo Latini, la bandiera di Città europea dello sport, che annovera così Terni tra le quattro realtà in Italia a ricevere il riconoscimento nel 2021. Con l'assessore allo Sport, Elena Proietti, Latini ha ricevuto la bandiera da una delegazione di Aces Europe per l'Italia. "Si tratta - ha detto il sindaco - di un altro passo verso la valorizzazione della nostra città che così si prepara a diventare riferimento nazionale e mondiale per discipline sportive, dal momento che non solo è ma anche sarà in grado di ospitare, competizioni sportive internazionali con un'impiantistica adeguata. Penso al Palasport che sarà pronto tra circa un anno e mezzo, al centro federale di canottaggio a Piediluco che sarà omologato per gare internazionali e ad altri investimenti preannunciati della Regione e di privati che ci consentiranno di emergere come punto di riferimento per tanti sport". "Lo sport smuove a Terni l'8% del Pil prodotto e noi siamo pronti a farlo diventare una leva strategica per il turismo della città" ha aggiunto l'assessore Proietti. (ANSA).