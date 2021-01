In Umbria stabile numero attuali positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Resta stabile a 4.489, in Umbria, il numero degli attualmente positivi al Covid. Secondo i dati del portale regionale nell'ultimo giorno sono stati accertati 232 nuovi positivi, 31.909, con 3.048 tamponi, tutti molecolari, 542.853 dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività è al 7,6 per cento.

I guariti sono stati 228, 26.738, e i morti quattro, 682.

Stabile anche il numero dei ricoverati, 328, 50 dei quali, uno in meno, in terapia intensiva. (ANSA).