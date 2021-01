Aveva migliaia di file pedopornografici, arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Sarebbe stato trovato in possesso di decine di migliaia di file multimediali di natura pedopornografica un uomo di 53 anni, incensurato, residente nell'interland del capoluogo umbro che è stato arrestato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Il materiale - riferisce la questura - è stato trovato durante una perquisizione domiciliare, grazie alle sofisticate tecniche di indagine utilizzate dalla polizia delle comunicazioni.

L'articolata attività di indagine svolta dalla polizia postale era stata avviata dopo la segnalazione di un organismo di cooperazione internazionale impegnato nell'attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori. La segnalazione e' stata trasmessa dal compartimento di Perugia alla locale procura della Repubblica che ha disposto gli approfondimenti investigativi finalizzati alla identificazione dell'uomo.

Le attività svolte, con la collaborazione della sezione di polizia giudiziaria-aliquota carabinieri hanno consentito, quindi, di trarre in arresto il cinquantatreenne. I dispositivi informatici che contenevano il materiale illecito sono stati sequestrati. (ANSA).