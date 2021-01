Assessore Umbria auspica arrivo vaccini monodose

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - "Con il vaccino anti Covid monodose sarebbe tutto molto più semplice e più rapido": lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto. "L'auspicio è che arrivino prestissimo anche questi in maniera tale da poter vaccinare più velocemente tutta la popolazione" ha aggiunto.

Coletto ha ricordato che la presidente umbra Donatella Tesei "ha già scritto al commissario Arcuri per avere ulteriori vaccini". "I nostri 30 team - ha proseguito - hanno dimostrato di poter vaccinare in sicurezza tutta la popolazione".

Secondo i dati più aggiornati del ministero della Salute, in Umbria sono state somministrate il 78 per cento delle 15.685 dosi consegnate del vaccino. Cioè 12.240. (ANSA).