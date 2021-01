ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, fatte più 12 mila dosi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - In Umbria sono più di 12 mila le dosi di vaccino Covid somministrate, 12.240 delle 15.685 consegnate. Il 78 per cento, secondo i dati aggiornati del Ministero della Salute che vedono sempre la regione tra le migliori regioni italiane.

Le donne vaccinate sono circa il doppio degli uomini, 8.157 contro 4.083. Riguardo alla divisione in categorie, 9.521 sono operatori sanitari e socio-sanitari, 2.235 gli ospiti delle strutture residenziali e 484 gli addetti tra il personale non sanitario.

L'Umbria, intanto, da domenica sarà inserita nell'area arancione per il rischio Covid come prevede la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per nove regioni.

Riguardo ai dati giornalieri, resta stabile a 4.489, il numero degli attualmente positivi. Secondo i dati del portale regionale nell'ultimo giorno sono stati accertati 232 nuovi positivi con 3.048 tamponi, tutti molecolari. Il tasso di positività è al 7,6 per cento. I guariti sono stati 228 e i morti quattro. Stabile anche il numero dei ricoverati, 328, 50 dei quali, uno in meno, in terapia intensiva. (ANSA).