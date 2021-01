Gran parte dell'Umbria sotto zero

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Gelo sull'Umbria, con temperature abbondantemente sotto lo zero a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano.

La città più fredda è stata Monteleone di Spoleto: la centralina del Centro funzionale della Protezione civile nel cuore della notte a registrato -7,2 gradi. In montagna, a Forca Canapine, il termometro è sceso a -6,7. Restando in Valnerina nella notte si sono registrati anche -4,7 gradi a Cascia e -4 a Norcia.

Forte gelate anche a Città di Castello con termometro a -3,3, a Nocera Umbra -2,6 e Amelia -2,2. Nel resto della regione i valori minimi della notte si sono attestati intorno allo zero.

Sul fronte delle previsioni meteo per oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con le temperature che nel corso della giornata sono date in leggero aumento. Domani, giovedì, è previsto cielo irregolarmente nuvoloso ma senza precipitazioni. (ANSA).