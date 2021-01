ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, più dosi vaccino disponibili

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Cresce il numero delle dosi di vaccino anti Covid disponibili in Umbria. Ora 15 mila 685 secondo i dati del Ministero della Salute mentre ieri erano 9.835. Con la regione che si conferma seconda per numero di somministrazioni.

Intanto l'Università di Perugia dà il via a un progetto per refertare "a distanza" test antigenici e molecolari per la ricerca del virus Sars-Cov-2 su tutto il territorio regionale.

Denominato "Diagnosticando: test antigenici e molecolari point-of-care per la tele-diagnostica di COVID-19" è stato approvato dal Comitato universitario di bioetica dell'Ateneo.

Sul fronte del bollettino giornaliero salgono i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria in un giorno, 307 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il sito della Regione. Sono stati accertati con 3.753 tamponi, con un tasso di positività pari a 8,18 per cento (ieri era 5,1). I nuovi guariti sono 181, 26.321, e quattro i morti. I crescita gli attualmente positivi, più 122 rispetto a ieri. Praticamente stabile il quadro degli ospedali, con 326 ricoverati, uno in più, 51 dei quali, quattro in meno, in terapia intensiva. (ANSA).