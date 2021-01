Università Stranieri annulla avviso per dg

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - L'Università per Stranieri di Perugia ha annullato, "in via di autotutela", il provvedimento del 23 dicembre scorso con cui era stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse a ricoprire il ruolo di direttore generale facente funzione, con scadenza dell'incarico al 4 agosto 2021. "Ciò - spiega l'Ateneo - per motivazioni collegate alla legittimità del medesimo provvedimento, espresse in autorevoli pareri legali".

In merito all'individuazione della figura di direttore generale, l'Università per Stranieri reputa quindi "di poter procedere, nel rispetto di tutti i passaggi di legge e istituzionali, con una modalità in grado di assicurare una durevole e stabile continuità dell'attività della Direzione generale". (ANSA).