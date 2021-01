Umbria prima regione per dosi vaccino Covid somministrate

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - L'Umbria diventa la prima regione italiana per dosi di vaccino anti Covid somministrate, raggiungendo il 102,3 per cento di quelle consegnate. Secondo i dati del ministero della Salute aggiornati a poco dopo la mezzanotte del 12 gennaio - e riportati dai giornali locali - ne sono state inoculate 10.057 rispetto alle 9.835 fornite. Questo - viene spiegato - grazie alla possibilità prevista dall'Aifa di ricavare sei dosi da ogni fiala di vaccino Pfizer mentre la casa farmaceutica ne aveva inizialmente indicate cinque in via prudenziale.

I vaccini sono andati in prevalenza al personale sanitario e socio-sanitario 7.982, e a ospiti di strutture residenziali, 1.998, nonché, 77, a personale non sanitario.

Oggi in Umbria è prevista la consegna di altre 7.020 dosi di vaccino Pfizer. (ANSA).