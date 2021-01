Pitti Uomo Connect comincia da Solomeo con Cucinelli

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Ogni mattina faccio il tampone, ma credo che stiamo andando verso un tempo migliore. Dobbiamo guardare al futuro come persone migliori. Non dobbiamo pensare solo al profitto. Non giriamo le spalle alla povertà. Dobbiamo ritrovarci. Abbiamo la necessità di rinnovare un nuovo stato sociale con il creato, con gli animali, con il cielo, con l'acqua". Sono alcune riflessioni sulla pandemia che Brunello Cucinelli ha esternato durante l'inaugurazione di Pitti Uomo Connect, edizione N.99 del salone della moda maschile, digitale, presentata in via eccezionale non a Firenze, da Palazzo Vecchio, ma nel Borgo di Solomeo, sede della maison Cucinelli, dai vertici di Pitti Immagini, l'ad Raffaello Napoleone e il direttore generale Agostino Poletto. Mancava il presidente Claudio Marenzi che il 13 geannio presenterà da Milano la nuova collezione del suo marchio Herno.

Collegato in video dal suo studio a Palazzo Vecchio il sindaco Nardella che dopo i ringraziamenti e i saluti di rito ha ricordato come "l'esperienza del Covid non va vissuta come una crisi ma come un'opportunità: Firenze in questi mesi ha deciso d'investire le sue energie sull'innovazione tecnologica, sulla transizione digitale per cui è stata consacrata come la prima smart city d'Italia". "Abbiamo raccolto dall'emergenza l'opportunità sull'innovazione. E' lo stesso percorso che si pone di fronte a Pitti, quello di conquistare il mondo del virtuale, che va di pari passo con l'esperienza fisica, che non tramonterà mai perché abbiamo bisogno di toccare. Da Firenze il nostro sostegno a questa edizione della ripartenza, della rinascita, della rivoluzione digitale". "Non so se faremo Pitti a febbraio, dipende dal nuovo dpcm - ha concluso Cucinelli - ma sicuramente ci ritroveremo a giugno a festeggiare a Firenze". E a proposito dell'edizione estiva che sarà la numero 100, l'ad di Pitti, Raffaello Napoleone ha ricordato che sarà fisica e digitale, con tanti eventi all'aperto. Mai più senza il digitale.