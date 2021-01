Aumentano positivi Covid Umbria ma scende tasso positività

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Sono 205 i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno, 31.160 totali. E' quanto si legge sul sito della Regione.

I guariti sono stati 121, 26.140, e otto i morti, 672. Tornano a crescere gli attualmente positivi, ora 4.348, 76 in più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.946, 533.099, con un tasso di positività in discesa al 5,1 per cento (ieri al 9,8).

I ricoverati Covid in ospedale sono 325, due in più di ieri, 56, cinque in più, in terapia intensiva. (ANSA).