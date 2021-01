Nuova raccolta differenziata a Passignano e Castiglione

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - Avviata l'attività porta a porta di distribuzione dei nuovi kit per la differenziata nei comuni di Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. Migliorano quindi le modalità di raccolta differenziata per i Comuni di Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno.

Il nuovo progetto di raccolta, "L'unione fa la differenziata", prevede una riorganizzazione generale con l'utilizzo di nuovi contenitori e colori identificativi dei vari rifiuti nei territori interessati. Gli attuali verranno ritirati e ad ogni utenza singola verrà consegnato un kit di contenitori-sacchi per la raccolta differenziata. Tutti saranno dotati di un microchip, che associa "inequivocabilmente" gli stessi all'utenza. Tsa spiega che questa tecnologia è propedeutica alla implementazione di una futura tariffa puntuale dei rifiuti. (ANSA).