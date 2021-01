Intesa Università-sindacati per tirocini formativi

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - Firmate, dal rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, le convenzioni per i tirocini formativi che gli studenti dell'Ateneo perugino potranno svolgere presso le organizzazioni sindacali confederali di Cgil, Cisl e Uil.

L'accordo consentirà di svolgere periodi di tirocinio formativo, valido ai fini della carriera accademica e mirato, in particolare, all'acquisizione di competenze utili all' inserimento nel mondo del lavoro.

Per l'Ateneo si tratta di una "novità assoluta", che si inserisce nelle strategie di potenziamento del job placement, dell'attuale Governance dello Studium.

"La collaborazione della nostra Università con i diversi soggetti del territorio, regionale e nazionale, oltre che per il perseguimento degli obiettivi di terza missione, è fondamentale per una crescita effettiva, professionale e umana, delle nostre studentesse e dei nostri studenti - ha detto Oliviero - tanto più che le organizzazioni sindacali coinvolte condivideranno con l'Ateneo percorsi, obiettivi e finalità dei tirocini, al fine di individuare le modalità più idonee e più efficaci".

"Per le nostre organizzazioni questa convenzione è una novità molto importante - affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini - soprattutto nell'ottica di creare un ponte tra mondo accademico e quello del lavoro, accogliendo nelle nostre sedi e nei tanti luoghi in cui il sindacato è presente giovani studentesse e studenti che potranno sicuramente ricevere tanto in termini di esperienza diretta, ma anche offrire molto con i loro saperi e le conoscenze maturate nei loro percorsi didattici". (ANSA).