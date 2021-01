Altrascuola, la Giunta ascolti gli studenti

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - "La Regione Umbria ha annunciato che la riapertura delle scuole superiori in presenza sarà ancora da posticipare fino al 23 gennaio. Fino ad allora rimarremo in didattica a distanza al 100% come da mesi ormai. Non abbiamo mai smesso di farlo, ma continuiamo a ribadire che arrivati a questo punto la gestione della pandemia in Umbria è stata disastrosa e il Governo regionale sta continuando a procurare alla nostra generazione danni educativi incalcolabili e continua a rifiutare ogni tipo di dialogo". Lo afferma in una nota Altrascuola-Rete degli studenti medi Umbria. Osserva Matias Cravero, coordinatore regionale di Altrascuola: "Non è possibile andare avanti così, finché non verranno messi in campo investimenti strutturali nei trasporti e nel diritto allo studio non sarà possibile costruire una ripartenza del sistema scolastico in presenza e in sicurezza. Le nostre proposte e le nostre richieste d'ascolto restano sul tavolo: la Giunta regionale e la Presidente Tesei non possono continuare a ignorarci, le studentesse e gli studenti devono essere ascoltati se c'è la sincera volontà di far ripartire il sistema scolastico". (ANSA).