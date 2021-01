Scende tasso positività tamponi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 GEN - Torna a scendere il tasso di positività dei tamponi Covid analizzati in Umbria nell'ultimo giorno, oggi al 5.5 per cento contro il 14,8 di ieri. Secondo i dati sul sito della Regione sono stati accertati 215 nuovi positivi, 30.354 totali, con 3.895 tamponi, 522.585.

I guariti sono stati 166, 25.598, e due morti, 648. Tornano a salire gli attualmente positivi, 4.108, 47 in più di ieri.

Riguardo ai ricoverati, in ospedale ci sono 323 pazienti Covid, due in più di ieri, 43 dei quali in terapia intensiva, uno in meno. (ANSA).