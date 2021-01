Preside Norcia, giusta dad ma non illudere studenti

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 08 GEN - "La decisione di prolungare la didattica a distanza per le superiori penso che sia condivisibile pensando alla linea prudenziale anti Covid che si è scelto di seguire in Umbria. A livello nazionale credo però che gli studenti non andavano illusi sulla possibilità di tornare in classe il 7 gennaio": lo ha detto all'ANSA la dirigente scolastica dell'istituto omnicomprensivo di Norcia, "De Gasperi-Battaglia", Rosella Tonti, dopo la decisione della Regione di estendere la dad fino al 23 gennaio.

"Sapevamo - ha detto Tonti - che questo e il prossimo erano i mesi più difficili, visto anche il sovrapporsi dell'influenza tradizionale, quindi agli studenti, che sono molto provati da questa situazione, non andava fatto credere che il 7 gennaio sarebbero rientrati in presenza".

Adesso la preside si augura che "quanto prima il personale scolastico possa essere vaccinato". "Almeno entro marzo - ha concluso Tonti -, altrimenti diventa tutto inutile". (ANSA).