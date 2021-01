Operativo "Bando Trasporti 2020" Camera di commercio di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 GEN - È operativo il "Bando Trasporti 2020" per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) della provincia di Perugia, operanti nel settore trasporto di persone, adottato dalla Camera di commercio di Perugia, all'interno delle misure predisposte per contrastare le difficoltà prodotte dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

"L'intervento previsto dal "Bando Trasporti 2020" - ha spiegato Mario Pera segretario generale della Camera di commercio di Perugia - consiste nell'erogazione di contributi in conto spese per la copertura dei costi sostenuti dalle imprese del comparto 'Trasporti di persone per affrontare la ripresa delle attività nel rispetto delle regole imposte per la sicurezza dei lavoratori e nei contatti con tutti i soggetti che si interfacciano fisicamente con l'impresa (clienti, fornitori ecc.) al fine di consentire il massimo contenimento dell'epidemia. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa è pari a complessivi 100.000 euro".

Le domande - che verranno ammesse in base alla priorità nell'ordine di presentazione - firmate digitalmente, dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it ) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese - a partire dalle ore 9 del 14 gennaio 2021 alle ore 18 del 28 gennaio 2021. Lo riferisce un comunicato della Camera di commercio di Perugia. (ANSA).