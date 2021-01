Lega Umbria, farmacisti e odontoiatri esclusi da vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 08 GEN - "Farmacisti e odontoiatri privati esclusi dal piano di vaccinazione contro il Covid del Governo.

Occorre modificare subito le linee guida": lo chiedono i parlamentari umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Barbara Saltamartini, Simone Pillon e Stefano Lucidi. I quali annunciano la presentazione di un'interrogazione al Ministero della Salute.

"Tra le categorie che potranno accedere al piano nazionale di vaccinazione contro il Covid in via prioritaria figurano già operatori sanitari pubblici e privati accreditati - sottolineano i parlamentari leghisti in una nota - ma non i farmacisti e nemmeno i dentisti che operano in forma privata e non all'interno di ospedali. Una decisione che la Lega ritiene assurda e priva di logica. Come Lega presenteremo un'interrogazione al ministero della salute chiedendo di modificare le linee guida del piano di vaccinazione e ricomprendere sia i farmacisti che gli odontoiatri tra le categorie previste per la somministrazione del vaccino in via prioritaria". (ANSA).