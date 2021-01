Incidenti sulla E45 per il ghiaccio

(ANSA) - TERNI, 07 GEN - Serie di incidenti stradali stamani in diversi punti della E45, nel territorio della provincia di Terni in direzione Perugia, a causa della strada ghiacciata.

In particolare, riferiscono Anas e vigili del fuoco, nella prima mattinata è stato provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 9,200, nei pressi di Montecastrilli, per uno scontro tra un mezzo pesante, un autocarro e un veicolo leggero. Feriti lievemente gli occupanti dei mezzi.

A causa di un tamponamento, sempre in direzione nord, al chilometro 7,500 nei pressi di San Gemini, si registra inoltre traffico rallentato con code a cause di un tamponamento tra più veicoli, anche questo senza gravi conseguenze.

Sul posto, in entrambi i casi, i vigili del fuoco di Terni e Amelia, le forze dell'ordine e le squadre Anas per il ripristino della viabilità. (ANSA).